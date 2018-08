Torre del Greco in lacrime per mamma Imma

TORRE DEL GRECO. È un addio straziante quello a Maria Immacolata Marrazzo, avvocato di 43 anni morta per la piena killer del Raganello durante un’escursione in Calabria, dove era in vacanza con la famiglia. Ieri la città corallina si è svegliata sotto una coltre di dolore. La bara della donna era coperta da una cascata di rose rosse, le sue preferite e da una coroncina di fiori rosa. Muta la Basilica di Santa Croce, la chiesa simbolo della città che venerdì scorso aveva già ospito un funerale, quello dei “martiri di Genova”, Matteo Bertonati, Antonio Stanzione, Gerardo Esposito e Giovanni Battiloro, i quattro amici di Torre del Greco morti nel collasso del ponte Morandi.