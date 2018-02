Torre del Greco. Schianto in moto: muore 23enne

TORRE DEL GRECO. Tragedia a Torre del Greco: un centauro giovanissimo di soli 23 anni è morto in un incidente in cui è rimasta gravemente ferita la fidanzata, trasportata all'ospedale di Boscoreale.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente tra i due veicoli in Viale Europa.

Sul luogo del sinistro sono accorsi immediatamente i vigili urbani e gli operatori del 118 che hanno soccorso i feriti.