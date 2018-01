Tragedia a San Giuseppe Vesuviano. Operaio 25enne muore schiacciato da ascensore

Inutili i tentativi di tenerlo in vita. Era alle prese con un intervento tecnico in via Gracchi

SAN GIUSEPPE VESUVIANO. Sarà l'inchiesta della Procura a chiarire le cause della tragedia sul lavoro che questa mattina, intorno alle ore 10, ha falciato la vita a un operaio 25enne. Vincenzo Stassi stava lavorando in un condominio di via Gracchi, per riparare un ascensore. Il contrappeso della cabina mobile lo ha schiacciato. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso giunti rapidamente sul luogo dell'incidente sul lavoro. Il ragazzo, padre di un bambino, è spirato nell'ambulanza. Sul posto, per liberarlo, sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco.