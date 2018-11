Trasporti merci pericolose, oggi a Napoli seminario tecnico sulle nuove normative

NAPOLI. Mai più una catastrofe come quella accaduta a Bologna lo scorso agosto, quando una cisterna, dopo aver tamponato un Tir, è esplosa quasi immediatamente, causando la morte dell’autista, il ferimento di un centinaio di persone e ingentissimi danni materiali: è questo l’appello che giunge da Napoli, dove l’Associazione Italiana Ingegneria del Traffico e dei Trasporti (Aiit, sezione Campania/Molise) e la Ica Sud organizzano un seminario sulle nuove normative per il trasporto di merci pericolose (in sigla Adr) che entreranno in vigore dal 2019. Appuntamento oggi, mercoledì 21 novembre, all’Hotel Holiday Inn di Napoli dalle ore 14.30.

E’ la prima volta che un appuntamento di questo tipo organizzato nel Mezzogiorno vede insieme l’associazione degli ingegneri del ramo trasporti e industrie del settore. E l’Aiit erogherà crediti formativi professionali agli ingegneri che parteciperanno al seminario.

“Le Adr 2019 – spiega Anna Giannicola di Ica Sud e consulente (Dgsa) in materia di trasporto di merci pericolose – entrano in vigore per i trasporti operati a livello europeo dal primo gennaio 2019 e a livello nazionale dal primo luglio del prossimo anno. Ci auguriamo che questo incontro, nel quale presenterò due relazioni, serva a ribadire un concetto: la sicurezza dei trasporti non va vista come una serie di obblighi burocratici, ma come un’opportunità per migliorare la qualità del servizio in un’ottica di sviluppo responsabile e sostenibile”. Per merci pericolose non si intendono solo i combustibili (benzina, gasolio, gas), ma anche prodotti chimici.

Il seminario - a cui sono invitati non solo operatori del settore, ma anche tecnici, professionisti e appartenenti alle forze dell'ordine - prevede relazioni di Antonio D’Iorio e Carmine Aveta. Responsabile scientifico è l’ingegner Ettore Nardi, Consigliere nazionale Aiit, la segreteria organizzativa è curata da Francesco Abbondati, Segretario Regionale Aiit Campania e Molise.