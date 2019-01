TripAdvisor, Capri e Ischia sul podio nella classifica mondiale degli hotel

TripAdvisor, il sito di viaggi più grande al mondo, ha annunciato oggi i vincitori dei Travelers' Choice Hotel Awards 2019. I vincitori sono stati determinati sulla base di milioni di recensioni e opinioni scritte in un anno dai viaggiatori di TripAdvisor a livello mondiale. Giunti alla diciassettesima edizione, i Travelers' Choice Hotel Awards hanno premiato 7.812 strutture in 94 Paesi a livello mondiale nelle categorie Migliori Hotel, Migliori Hotel di Lusso, Migliori Tariffe, Migliori Hotel di Piccole Dimensioni, Miglior Servizio, Migliori Pensione e B&B, Migliori Hotel Romantici, Migliori Hotel per Famiglie e Migliori Hotel All-Inclusive. I vincitori dei Travelers' Choice sono accomunati da un'offerta degna di nota per servizio, qualità e valore. ''Siamo entusiasti di annunciare i vincitori dei Travelers' Choice Hotel Awards che premiano le migliori strutture sulla base di milioni di recensioni e opinioni dei viaggiatori di tutto il mondo e possono essere di ispirazione per i viaggi del 2019'', ha dichiarato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l'Italia. ''Anche quest'anno l'Italia ha riconfermato il valore della sua offerta ricettiva e, con 164 strutture premiate, è il secondo Paese al mondo per numero di hotel e B&B che hanno ricevuto un riconoscimento, superata per un soffio dagli Stati Uniti con 165 strutture'', ha aggiunto. Con una tariffa media di 816 euro a notte gli hotel italiani vincitori dei Travelers' Choice Hotel Awards nella categoria Migliori Hotel di Lusso risultano essere più cari rispetto alla media dei vincitori della medesima categoria per la Top 25 mondiale (604 euro) ed europea (603). Leggermente superiore anche la tariffa media dei vincitori nelle categorie Migliori Hotel (499 euro Italia contro 455 mondo e 349 Europa) e Migliori Hotel di Piccole Dimensioni (406 euro Italia contro 308 mondo e 317 Europa). Con tariffe medie di 373 e 306 euro, rispettivamente per le categorie Hotel Romantici e Miglior Servizio, le strutture nostrane sono invece più convenienti della media mondiale (381 euro per Hotel Romantici e 348 per Miglior Servizio) pur rimanendo al di sopra della media europea che ammonta rispettivamente a 310 e 276 euro. La situazione è invece diversa per la categoria B&B dove i vincitori italiani con una media di 132 euro a notte risultano essere più convenienti rispetto ai vincitori europei (133) e a quelli mondiali (167).

Fra le regioni premiate, spicca la Toscana. Oltre a essere una delle regioni più premiate a livello nazionale con ben 22 riconoscimenti ricevuti nelle varie categorie che compongono i Travelers' Choice Hotel Awards, la Toscana vanta anche il primato di regione italiana con il maggior numero di riconoscimenti internazionali, ben 9 premi ricevuti nelle Top 25 europee e mondiali: Hotel Spadai di Firenze (21° nella Top 25 dei Migliori Hotel al mondo e 8° a livello europeo), Portrait Firenze e Villa Cora a Firenze (rispettivamente 9° e 16° tra i Migliori Hotel di Lusso d'Europa), Locanda dell'Artista a San Gimignano (23° Miglior B&B al mondo e 12° a livello europeo), Hotel David di Firenze (10° al mondo per Miglior Servizio e settimo nella classifica del vecchio continente) e Adler Spa Resort Thermae a Bagno Vignoni (9° tra i Migliori All-Inclusive d'Europa). Il capoluogo toscano è l'unica città italiana a vantare due hotel che hanno conquistato la prima posizione a livello nazionale nelle rispettive categorie: Portrait Firenze, primo tra i Migliori Hotel di Lusso e Hotel David, primo per il Miglior Servizio. A livello regionale si aggiudicano due medaglie d'oro anche la Campania con La Minerva a Capri primo in Italia tra gli Hotel di Piccole Dimensioni e Hotel Villa Sirena a Ischia primo nel bel Paese per Migliori Tariffe, e la Sicilia con Hotel Villa Ducale a Taormina, hotel più romantico d'Italia, e B&B Mondello Design eletto miglior B&B a livello nazionale. Conferma il primato nazionale nella categoria Migliori Hotel per Famiglie il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel di Ortisei che si classifica secondo in Europa e terzo a livello mondiale.