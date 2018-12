Truffe agli anziani, due napoletani denunciati a Potenza

POTENZA. Due uomini della provincia di Napoli, di 36 e 40 anni, sono stati denunciati dalla Polizia a Potenza, fermati e controllati ad un posto di blocco, e identificati quali responsabili di una truffa aggravata ai danni di un 85enne della provincia di Taranto. I due sono stati fermati il 20 dicembre a Potenza mentre viaggiavano sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano in direzione Salerno. Secondo quanto accertato, provenivano da Ginosa Marina dove era stata perpetrata una truffa ad un anziano con una tecnica che negli ultimi tempi si è rivelata collaudata non solo in Basilicata, anche in Puglia, Campania e Abruzzo. La vittima viene contattata per telefono da un sedicente nipote, che in realtà è uno dei malfattori, ed invitata a consegnare la somma di 3500 euro ad un corriere per la consegna di un pc. Nella scatola, in realtà, ci sono due pacchi di riso. Il denaro è stato ritrovato in possesso dei due truffatori al momento del controllo e sequestrato. Uno dei due è stato riconosciuto anche responsabile di truffe consumate a novembre ai danni di una coppia di anziani coniugi, che hanno consegnato 8000 euro, e ad un'altra donna (400 euro).