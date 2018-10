Universiadi, al via i lavori anche per lo stadio comunale di San Pietro a Patierno

NAPOLI. Proseguono i lavori in preparazione dell’evento sportivo internazionale “Universiade Napoli 2019” che si terranno a Napoli e su tutto il territorio della Campania a luglio 2019. Una vera e propria boccata d’ossigeno per l’impiantistica sportiva campana, compresa quella napoletana, che vedrà le strutture interessate destinatarie di significativi lavori di riqualificazione. Stamani lo stadio “San Pietro a Patierno”, situato nell’omonima area Nord di Napoli, è stato consegnato alla ditta appaltatrice dei lavori per il contestuale inizio dei lavori. Con la firma del Decreto di aggiudicazione del Commissario straordinario per la realizzazione in Campania dell’Universiade Napoli 2019, Gianluca Basile, si è reso possibile, dunque, posare oggi la prima pietra di questo intervento, il cui progetto, di un importo di circa 780mila euro, è stato curato e redatto dal Comune di Napoli. L’opera complessiva prevede importanti lavori che interesseranno il rifacimento completo del campo di gioco con la dotazione del manto in erba sintetica, l’installazione di un nuovo sistema di illuminazione, la manutenzione degli spogliatoi esistenti e il superamento delle barriere architettoniche. Tutti lavori che consentiranno all’impianto di essere pronto come sede di allenamento del calcio.