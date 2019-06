NAPOLI. Parte il conto alla rovescia per la vendita dei biglietti dell'Universiade Napoli 2019. Domani dalle ore 10 sarà possibile procedere all'acquisto online tramite il sito ufficiale dell'Universiade universiade2019napoli.it o presso i punti vendita previsti dalla rete nazionale Vivaticket. Prezzi alla portata di tutti: il costo dei singoli biglietti per le gare, infatti, è di 5 euro intero e 3 euro ridotto, quindi per gli under 18, gli over 65, le delegazioni e associazioni sportive, gli studenti universitari e i militari. Per le qualificazioni, invece, il prezzo sarà di 3 euro. Possibile anche comprare un abbonamento per disciplina. Anche in questo caso c'è una distinzione tra il biglietto intero e il ridotto. Si va dai 30 euro intero per nuoto e taekwondo - che scende a 18 euro per il ridotto - ai 15 euro intero per judo e pallanuoto, 9 per i ridotti. Gli abbonamenti per nuoto e atletica valgono solo per le gare pomeridiane e per accedere alle sessioni mattutine della stessa giornata è necessario comprare il biglietto singolo. Per la cerimonia di apertura allo Stadio San Paolo di Napoli, il 3 luglio, il prezzo intero del biglietto è di 15 euro, 5 euro il ridotto. Ogni impianto avrà una biglietteria aperta un'ora prima delle gare. L'accesso agli impianti sarà permesso circa 45 minuti prima dell'orario di inizio della competizione.