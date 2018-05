Universiadi, Comune approva delibere per tre impianti

NAPOLI. La Giunta Comunale ha approvato oggi tre deliberazioni a firma del Sindaco Luigi de Magistris, riguardanti interventi di riqualificazione di impianti sportivi sedi di allenamento calcistico durante la manifestazione Universiadi 2019 Napoli. Nella prima deliberazione, relativa all'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo-esecutivo relativo agli "Interventi di riqualificazione dello stadio Giorgio Ascarelli", sono previsti i seguenti interventi: il completo rifacimento del campo di gioco mediante posa in opera di manto in erba sintetica, l'installazione di una tribuna metallica prefabbricata nel settore ospiti con capienza 200 persone, la manutenzione degli spogliatoi e l'implementazione degli impianti esistenti finalizzata ad adeguare l'impianto sportivo alle prescrizioni della Fisu per la manifestazione Universiadi 2019 Napoli. L'importo complessivo per la realizzazione dell'intervento e' di 1.061.961,96 euro. Nella seconda deliberazione, relativa all'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo-esecutivo relativo agli "Interventi di riqualificazione dello stadio comunale Caduti di Brema", sono previsti i seguenti interventi: il completo rifacimento del campo di gioco mediante posa in opera di manto in erba sintetica,la manutenzione degli spogliatoi e l'implementazione degli impianti esistenti, in particolare quello di illuminazione del campo, finalizzata ad adeguare l'impianto sportivo alle prescrizioni della Fisu per la manifestazione Universiadi Napoli 2019. L'importo complessivo per la realizzazione dell'intervento è di 1.061.599,11 euro. Infine, nella terza deliberazione relativa all'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo-esecutivo relativo agli "Interventi di riqualificazione dello stadio comunale di San Pietro a Patierno", sono previsti i seguenti interventi: il completo rifacimento del campo di gioco mediante posa in opera di manto in erba sintetica,la manutenzione degli spogliatoi e l'implementazione degli impianti esistenti, in particolare quello di illuminazione del campo, finalizzata ad adeguare l'impianto sportivo alle prescrizioni della Fisu per la manifestazione Universiadi Napoli 2019. L'importo complessivo per la realizzazione dell'intervento è di 1.107.5669,30 euro.