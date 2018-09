Vasto, arrestato per spaccio un 23enne nigeriano

NAPOLI. I carabinieri arrestano al Vasto per spaccio un 23enne nigeriano. Godwin Uduak, un 23enne originario della Nigeria e residente a Calvizzano, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, è stato bloccato dai carabinieri della compagnia Stella su via Venezia dove stava spacciando marijuana a un connazionale. Bloccato, è stato perquisito: addosso aveva 3 dosi di marijuana pari a 4,5 grammi e 250 euro in banconote di piccolo taglio ritenuti provento di una fruttuosa attività di recente spaccio. Il giovane è stato tratto in arresto per spaccio ed è in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.