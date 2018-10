Villa Comunale Castellammare: l'erba del diavolo è ancora là

CASTELLAMMARE DI STABIA. Il "ROMA" ne ha dato notizia ieri, sul giornale cartaceo e online, per allertare le autorità locali e i cittadini della presenza della velenosissima pianta nelle aiuole della Villa Comunale. Ma lo stramonio (denominato anche pianta del diavolo e delle streghe a causa dei suoi effeti alluciginogeni e letali) è ancora là, in una delle aiuole del lungomare cittadino che - fino all'altroieri - era oggetto del taglio di erbacce, ma sembra assurdo, si è fermato prima e dopo quell'aiuola dove cresce l'erba del diavolo. Quindi, lo stramonio è ancora là, nonostante altri siti online abbiano ripreso la notizia del "ROMA" e il tamtam dei social stia diffondendo l'allarme tra i cittadini. Ribadiamo allora per tutti, soprattutto per chi porta a spasso i propri figli in Villa Comunale, di stare attentissimi a non farli giocare nelle aiuole dove le erbacce sono ancora alte e incolte.

CASTELLAMMARE DI STABIA. LO STRAMONIO: PIANTA VELENOSA IN VILLA