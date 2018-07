Vogliono portare via la salma del congiunto, devastano reparto

NAPOLI. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso per stabilire le singole responsabilita' su quanto accaduto in tarda mattina all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove si e' registrato l'ennesimo episodio di aggressione a personale medico e danneggiamento di suppellettili. Questa volta, l'ira di un folto gruppo di parenti, una cinquantina circa di persone, e' stata scatenata prima dalla morte del loro congiunto in Rianimazione, poi dal recupero della salma. L'uomo, anziano e con gravi patologie pregresse, padre di 11 figli e nonno di molti nipoti, era giunto nel nosocomio in gravi condizioni gia' due giorni fa e questa mattina e' deceduto. Prima c'e' stata agitazione tra i familiari per accettare l'evoluzione negativa della malattia, poi, alla scoperta che non potevano subito portare via la salma, calci e pugni contro la parete di vetro che divide la Rianimazione dal corridoio di attesa dei parenti e contro la porta della sala medici. Sono intervenuti i carabinieri per riportare la calma e spiegare che il rilascio del corpo del deceduto aveva un iter e bisognava pazientare qualche ora. Il bilancio dei danni e' di vetri infranti e porta danneggiata. A indagini concluse, partiranno le denunce.

“Chi ha letteralmente occupato il reparto di rianimazione del San Giovanni Bosco, distruggendo parte degli arredi e aggredendo il personale sanitario, nei fatti, ha messo a rischio la vita dei pazienti ricoverati e di quelli che avrebbero potuto aver bisogno di entrare in quel reparto dove si lotta tra la vita e la morte e bisogna punirli con la massima severità”. A chiederlo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità, aggiungendo: “la Magistratura valuti se c’è la possibilità di accusare i responsabili con il reato di tentato omicidio oltre a quelli di interruzione di pubblico servizio e aggressione e soprattutto faccia di tutto per fargli pagare i danni, anche qualora risultassero nullatenenti”. “E a nessuno venga in mente di giustificare coloro che hanno messo a soqquadro e danneggiato il reparto di rianimazione, ma anche il pronto soccorso, il piano della direzione e la guardiola delle guardie giurate visto che si sono spostati nei minuti di violenza che hanno scatenato” ha aggiunto Borrelli per il quale “non regge la ‘giustificazione’ che avevano appena perso un loro caro visto che con la violenza hanno messo a rischio altre vite”. “A differenza di altri casi in cui la violenza era legata alla richiesta di interventi per un paziente in vita, in questo caso siamo di fronte a gente che ha scatenato la sua rabbia solo perché non gli permettevano di portare la salma a casa, contravvenendo a quanto disposto dalla legge che, a quanto pare, sono abituati a non rispettare” ha concluso Borrelli sottolineando che “a quanto trapela, i responsabili di tutto questo sono gli undici figli di un pregiudicato che ha trascorso una trentina d’anni in carcere e che aveva diverse malattie che ne hanno provocato la morte”.