Vomero e Arenella, più di 5 mesi per ritirare una carta d'identità

di Dario De Martino

NAPOLI. Quanto tempo può essere necessario per avere una carta d’identità? A Napoli anche più di 5 mesi. Succede nella quinta Municipalità Vomero-Arenella. L’unico ufficio del quartiere collinare, quello dell’Arenella, conta ormai un solo dipendente. A gennaio davanti all’ufficio è apparso un cartello: “Si effettua rilascio carte d’identità esclusivamente previa prenotazione sul sito del ministero dell’Interno”. Ebbene, seguendo questa procedura, lunedì 4 febbraio la consigliera municipale del Pd Clementina Cozzolino ha effettuato la prenotazione per un’amica. La risposta alla mail è arrivata prontamente, appuntamento nella sede di via Giacinto Gigante dell’Arenella. Il giorno dell’appuntamento? 9 luglio. Esattamente 5 mesi e 5 giorni per ricevere la carta d’identità elettronica.

