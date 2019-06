NAPOLI. «Sono stato al presidio delle lavoratrici e dei lavoratori Whirlpool a via Argine, centinaia di lavoratrici e lavoratori che stanno rischiando il proprio lavoro per colpa di accordi disattesi»: lo ha scritto su Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris che stamattina si è recato in via Argine al presidio delle lavoratrici e dei lavoratori della Whirpool in lotta per la difesa dei posti di lavoro. «La città, il sindaco e tutta l'amministrazione comunale - si legge nel post di de Magistris- lotteranno al loro fianco affinché non sia toccato neanche un posto di lavoro. È una battaglia per la città, per un sito industriale produttivo che crea sviluppo, per contrastare degrado e crimine. E una lotta per il lavoro dignitoso e onesto. L'assistenzialismo non lo vogliamo. Napoli non vuole discriminazioni! Siamo competitivi. Non molleremo fino a quando non vinceremo».

AUDIZIONE IN REGIONE. La Commissione Regionale Lavoro e Attività produttive, presieduta da Nicola Marrazzo, terrà un'audizione sulla crisi della Whirlpool il 6 giugno 2019 alle ore 11 nella sala riunioni al terzo piano della sede del Consiglio regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli isola F13. È quanto si legge in una nota. Sono stati invitati gli assessori regionali al lavoro, Sonia Palmeri, e alle Attività Produttive, Antonio Marchiello, l'amministratore delegato dell'azienda, le Segreterie regionali di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Usb.

TUTTI CONTRO DI MAIO. Ma le critiche, in primis dei lavoratori e poi di tutto il mondo politico sono tutte per Di Maio. «La vertenza Whirlpool è stata affrontata e seguita direttamente dal Ministero del Lavoro, che ne aveva garantito la soluzione. Verifichiamo oggi che le cose dette non corrispondono alla realtà. Sollecitiamo il Ministero a riconvocare le parti sociali per fare chiarezza e impegnare l'azienda alla tutela piena dell'occupazione e a perseguire lo sviluppo delle attività produttive». È quanto scrive sul suo profilo Facebook il governatore della Campania Vincenzo De Luca. «Non saranno le chiacchiere a salvare lo stabilimento. Da presidente andai immediatamente in fabbrica con proposte e recuperando fondi Ue». Lo dice Stefano Caldoro, oggi capo dell'opposizione di centrodestra in Campania, che sui social posta il video della sua visita presso gli stabilimenti a Carinaro durante la precedente crisi. «La Regione, sollecitando governo e Sindacati, trovò una strada per salvare lavoratori e commesse. Si può fare», rilancia Caldoro riferendosi allo stabilimento di Napoli. E poi accusa: «Oggi invece le Istituzioni sono drammaticamente assenti». «Di Maio come Attila, un flagello per la Campania: dove passa lui non cresce più un solo filo d'erba». Lo afferma il capogruppo regionale campano di Forza Italia, Armando Cesaro. «Il ministro dell'Economia, come ci ha confermato ieri il governo regionale in aula durante il question time - sottolinea Cesaro -, ha cancellato ben 2 miliardi di euro dal Patto per la Campania compromettendo seriamente il futuro della nostra regione». «Capisca una buona volta, Di Maio, che non deve rispondere all'universo virtuale della Rousseau ma ai cittadini italiani e, se ne ha la faccia, ai suoi concittadini campani», incalza Cesaro. «Naturalmente siamo e restiamo schierati al fianco dei lavoratori, contro l'incapacita' e l'assenza di chi ha ben altri interessi fuorché quello di tutelarli - conclude l'esponente di Forza Italia -: per quanto ci riguarda siamo pronti a fare di tutto per scongiurare la perdita anche di un solo posto di lavoro».