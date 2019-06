NAPOLI. "La Chiesa è al vostro fianco, l'azienda ci ripensi. I lavoratori e le loro famiglie non si toccano". A dirlo il cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, durante la celebrazione della Messa allo stabilimento della Whirlpool di via Argine assieme a don Tonino Palmese. Parole accolte con entusiasmo dai lavoratori che hanno acclamato l'arcivescovo di Napoli al grido di "Sepe uno di noi". Domani è in programma il consiglio municipale che dovrebbe approvare un documento di sostegno alla lotta dei lavoratori.