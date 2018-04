Art&Science Across Italy, premi per gli studenti: opere esposte al Mann

NAPOLI. Tremila studenti, oltre 100 classi coinvolte, 400 opere artistiche realizzate in 40 scuole superiori di Firenze, Milano, Napoli, Padova e Venezia di cui le migliori 55 esposte a Napoli al Museo Archeologico Nazionale. 24 studenti premiati che vinceranno un master estivo al Cern. Sono i numeri eccezionali di Art&Science Across Italy, progetto europeo per la diffusione della cultura scientifica nelle scuole superiori italiane attraverso l’arte organizzato da INFN e CERN in collaborazione con l’Università degli studi di Napoli Federico II.

L'evento sarà presentato alla stampa il 5 aprile alle ore 11,30 al Mann. Intervengono: Fernando Ferroni, presidente INFN, Paolo Giulierini, Direttore Mann, Pierluigi Paolucci, coordinatore del progetto e ricercatore INFN Napoli, Andrea Bandelli, executive director Science Gallery International, Mariachiara Aulisio, giornalista, Sascha Schmelling, head of teacher Programmes and Education Research del CERN di Ginevra, Angelos Alexopoulos, responsabile di CMS del network europeo CREATIONS.

La premiazione nazionale degli studenti vincitori è fissata per venerdì 6 aprile ore 15 al Teatro Diana di Napoli. Saranno presenti 400 studenti provenienti da tutta Italia. Intervengono: Lucia Fortini, assessore all’Istruzione della Regione Campania, Gaetano Manfredi, rettore dell’Università degli studi di Napoli Federico II, e Fernando Ferroni, presidente INFN, Luisa Franzese, direttore generale dell’USR Campania, e Umberto de Gregorio, presidente dell’EAV.

Il 6 aprile alle ore 17 al teatro Diana conferenza spettacolo “Di Arte e di scienza. L’universo tra creatività e conoscenza" con Philippe Daverio, critico d’arte giornalista e scrittore: Fernando Ferroni, presidente INFN: Edoardo Leo, attore e regista. Conduce Marco Cattaneo, direttore di Le Scienze e National Geographic Italia.