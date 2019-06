NAPOLI. Ecco i risultati dei ballottaggi. A Casoria vince il candidato di centrosinistra Raffaele Bene. A Casavatore Luigi Maglione verso il successo. A Grumo Nevano vince Gaetano Di Bernardo su Angelo Campanile sostenuto da Lega e Forza Italia. Ribaltone a Nola, dove vince il candidato del centrosinistra Gaetano Minieri. A Bacoli torna Josi Gerardo Della Ragione. Crolla l’affluenza in Campania, che si ferma poco sotto il 50 in netto calo, circa una quindica di punti, rispetto al primo turno di due settimane fa. Per quanto riguarda i risultati, ad Avellino Gianluca Festa vince contro Luca Cipriano, candidato del Partito democratico, con un testa a testa che si è protratto a lungo. Ad Ariano Irpino, invece, a sorpresa il candidato del Pd, Enrico Franza, batte uno dei primi cittadini storici, Domenico Gambacorta che era sostenuto dal centrodestra praticamente compatto e da alcune liste civiche. Testa a testa, invece, in provincia di Salerno a Capaccio-Paestum, tra il deluchiano Franco Alfieri e l’ex sindaco Italo Voza, con il consigliere per l’Agricoltura del govenatore che vince. Testa a testa a Scafati, dove Cristoforo Salvati sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia ha accumulato un poco di vantaggio su Michele Russo. Una formalità, invece, a Pagani dove il consigliere regionale Alberico Gambino torna sindaco stracciando al ballottaggio Salvatore Bottone del Pd. A Sarno Giuseppe Canfora consolida il vantaggio del primo turno su Giovanni Cocca. A Baronissi, Gianfranco Valiante si riconferma dopo la chiusura anticipata della precedente esperienza. Ad Aversa successo netto per Alfonso Golia, sostenuto dal Partito democratico e da alcune liste civiche, nei confronti di un altro Golia, Gianluca, per il quale la scorsa settimana si era speso anche il leader del Carroccio, Matteo Salvini. A Castel Volturno, Luigi Umberto Petrella batte Nicola Oliva e succede a Dimitri Russo. A Casal di Principe conferma per Renato Natale. A Capua, successo per Luca Branco.