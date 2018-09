Blocco della spesa, il Comune fa ricorso contro la Corte dei conti

NAPOLI. La Giunta comunale, nella giornata di oggi 28 settembre, ha dato mandato alla propria Avvocatura di proporre ricorso innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, contro la Deliberazione della Corte dei Conti della Campania che, nel settembre 2018, ha dichiarato non essere in equilibrio il bilancio del Comune ed ha ordinato il blocco della spesa. Tutto ciò è motivato dal fatto che quanto deliberato dalla Corte dei Conti è gravemente pregiudizievole degli interessi del Comune di Napoli e basato su un'interpretazione autentica di una norma di legge che il Comune ha rispettato letteralmente essendo essa stessa una interpretazione autentica voluta dal Parlamento. «Con questa decisione - ha dichiarato l'assessore al Bilancio Enrico Panini -, si concretizza la prima azione che l'amministrazione napoletana mette in campo per difendere le sue buone ragioni e per impedire che la città conosca una stagione di grandi sacrifici». «È necessario ora superare al più presto un'emergenza che si riverbera sul piano occupazionale, ma che sta creando non pochi disagi per migliaia di cittadini che ogni giorno si muovono utilizzando mezzi Ctp. Sarebbe il caso di costituire urgentemente un tavolo interistituzionale tra Regione, Citta metropolitana e Comuni per far ripartire, con rigore e serietà, non solo sul piano finanziario e gestionale, i trasporti su ferro e su gomma della terza regione d'Italia. Un territorio nel quale l'offerta di trasporto pubblico è ancora inversamente proporzionata alla domanda».