Regge il centrosinistra, bene il centrodestra che potrebbe 'strappargli' il capoluogo di Regione Campobasso e una manciata di altre città tra le quali la 'roccaforte' rossa di Ferrara. Schiaffo al M5S, che rischia di perdere il governo dell'unico capoluogo di provincia pentastellato andato al voto. E' la prima fotografia che emerge dalle proiezioni del Consorzio Opinio Rai su dieci città e dai primi dati dello scrutinio reale del voto di ieri in oltre 3.800 Comuni e nella regione Piemonte.

Il centrosinistra viaggia verso il bis in grandi città dove governava, come Firenze, Bari e Bergamo, con i sindaci dem uscenti, Dario Nardella, Antonio Decaro e Giorgio Gori che potrebbero essere 'incoronati' al primo turno. Mantiene anche altri capoluoghi di provincia come Modena, Pesaro, Prato, Reggio Emilia mentre è avanti a Lecce, cittadina che esce dal commissariamento, e a Livorno. Rischia tuttavia di perdere un capoluogo di Regione, Campobasso, dove è avanti il centrodestra, Forlì, Pescara e soprattutto alcune città simbolo, come Ferrara dove si profila la vittoria del candidato leghista Alan Fabbri con un ribaltone dopo 70 anni di governo rosso.

Il centrodestra sembra inoltre andare verso la riconferma a Perugia e Potenza e i primi dati reali lo danno avanti a Rovigo, che esce dal commissariamento. Ko per il Movimento 5 Stelle bocciato nell'unico capoluogo pentastellato andato al voto: nella città di Livorno, guidata dall'uscente Filippo Nogarin, è avanti il centrosinistra.

FIRENZE - A Firenze, i dati del Viminale - relativi a 75 sezioni su 360 - vedono in testa Dario Nardella (Pd, +Europa) con il 57,2% seguito da Ubaldo Bocci (Lega, Forza Italia, Fdi) con il 25,4%. eguono Antonella Moro Bundu (Si, Pap) con il 7,1% e Roberto De Blasi (M5s) con il 6,5%. Più distanti Andres Lasso (Verdi) 1,5% Gabriele Giacomelli (Pc) O,7% e Saverio Di Giulio (Cpi) 0,5%.

"Non c'è dubbio che si tratta di un risultato clamoroso, al di sopra di ogni più rosea aspettativa. La partita si chiude oggi - ha commentato il sindaco di Firenze Dario Nardella -. E' un dato clamoroso anche perchè da quando c'è l'elezione diretta dei sindaci, è la prima volta che un sindaco viene eletto due volte di seguito. E' un risultato storico, inatteso per molti aspetti anche nelle sue dimensioni". "Ha vinto Firenze, hanno vinto i fiorentini, i cittadini che hanno creduto in questo cambiamento da noi avviato e che deve ancora sprigionare tutta la sua efficacia", ha aggiunto Nardella. "Salvini è venuto tre volte in città, indicandola come il simbolo da espugnare - ha concluso Nardella -. Mi pare che il risultato sia nettissimo, chiaro".

PIEMONTE - In Piemonte trionfa invece il candidato del centrodestra Alberto Cirio al 53.7% sulla coalizione per Sergio Chiamaparino al 32.4% secondo la IV proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai.

Il neo governatore del Piemonte si dice "soddisfatto e contento": "Il Piemonte ha risposto bene, siamo a metà dello scrutinio ma il distacco è di 10 punti quindi si può cominciare a sorridere". Per Cirio, la Tav "si farà senza se e senza ma". "L'opera era nel programma del centrodestra delle politiche dello scorso anno e ancor più c'è nel mio programma di governo della Regione Piemonte - avverte -. Tutti i candidati nelle liste al Consiglio regionale che hanno sostenuto la mia candidatura a presidente hanno firmato un impegno molto chiaro per dire di alle infrastrutture e si alla Tav perché troppo spesso in Italia siamo stati vittime dei singoli e delle minoranze e io non volevo ci fossero dubbi".

LIVORNO - A Livorno, secondo la II proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai (riproduzione riservata)è in testa il candidato del centrosinistra Luca Salvetti, che è al 33,8% seguito dal candidato di centrodestra Andrea Romiti con il 26,9%. La candidata del M5s Stella Sorgente è al 14,9% mentre il candidato di Potere al Popolo Marco Bruciati è al 14,8%.

BERGAMO - A Bergamo, la III proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai vede in testa il sindaco uscente e ricandidato di centrosinistra Giorgio Gori con il 55,5% sul candidato di centrodestra Giacomo Stucchi con il 38.9%. Il candidato del M5s Nicholas Anesa è al 4%. Il Partito Democratico è primo partito con il 24,2%, seguito dalla lista Giorgio Gori sindaco al 23,9%. La Lega è al 21,4%, Bergamo ideale 8,5 %, Fratelli d'Italia 4,8%, Forza Italia 4,4%, Movimento 5 stelle 3,8%.

PERUGIA - Quanto a Perugia, i primi dati dal Viminale, relativi a 21 sezioni su 159 vedono in testa Andrea Romizi (Lega, Fi, Fdi) con il 61,2% seguito da Giuliano Giubilei (Pd) con il 25,9% e da Francesca Tizi (M5s) al 6,5%.

CAMPOBASSO - Nel Comune di Campobasso, secondo la II proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai è avanti Maria Domenica D'alessandro, candidata del centrodestra con il 34,4%, inseguita da Antonio Battista, sindaco uscente e candidato del centrosinistra con il 30,5% e Roberto Gravina, candidato del Movimento 5 Stelle al 30,4%.

MODENA - A Modena, secondo la IV proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, il Pd è primo partito con il 37,8%, seguito dalla Lega al 21,9%, dal M5s al 10,4%. A seguire: Sinistra per Modena 8,2%, Fi 3,9%, Modena solidale 3,7%, Fdi Il popolo della famiglia 3,5%, Verdi 2,7%, Modena volta pagina 2,6%, + Europa - Italia in Comune 2,3%, Modena Ora 1%.

BARI - A Bari, i primi dati del Viminale relativi a 7 sezioni su 345, danno il sindaco uscente e presidente dell'Anci Antonio De Caro (Pd) al 68,3% seguito da Pasquale Di Rella (Lega, Fi, Fdi) con il 25,1% e da Maria Elisabetta Pani (M5s) al 6,7%.

LECCE - A Lecce, secondo la III proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, la Lega è ferma al 4,7% dietro a Forza Italia al 5%, al Movimento Cinque Stelle e Poli Bortone Sindaco al 5,3%, Fratelli d'Italia 6,6%. Prima tra le liste Lecce Città Pubblica con il 10,9%, Partito democratico 10,3%, Noi per Lecce 8,5%, Coscienza Civica 6,7%, Sveglia Lecce 5,4%, Andare Oltre - Prima Lecce 5,3%, altri al 26%.

REGGIO EMILIA - Reggio Emilia vede in testa Luca Vecchi, candidato centrosinistra con il 46,9%, seguito da Roberto Salati, candidato del centrodestra con il 29,3%, sempre secondo la II proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai. Rossella Ognibene, candidata del Movimento 5 Stelle è al 16,2% mentre Cinzia Rubertelli candidata di una lista civica è al 5,1%.

FERRARA - I dati del Viminale per Ferrara - relativi a 3 sezioni su 160 - vedono in testa Alan Fabbri (Lega, Fi, Fdi) con il 51,5% seguito da Aldo Modonesi (Pd) con il 31,7%. Seguono Tommaso Mantovani (M5s) con il 8,5% e Roberta Fusari (+Europa) al 5,4%.

PESARO - A Pesaro, i dati del Viminale - relativi a 6 sezioni su 103 - vedono in testa Matteo Ricci (Pd) con il 55,3% seguito da Nicola Baiocchi (Lega, Fi, Fdi) con il 32,6% e da Francesca Frenquellucci (M5s) con il 8,3%.

PRATO - A Prato i dati del Viminale - relativi a 10 sezioni su 179 - vedono in testa Matteo Biffoni (Pd, +Europa) con il 47,8% seguito da Daniele Spada (Lega, Fi, Fdi) con il 33,8% e da Carmine Maioriello (M5s) con il 7,0%.

POTENZA - A Potenza, la II proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai vede Mario Guarente candidato del centrodestra al 48,1%, Valerio Tramutoli, sostenuto dalle liste 'La Basilicata possibile' e 'Potenza città giardino' al 24,1%, Bianca Andretta, candidata del centrosinistra è al 18,4%, Marco Falconeri, candidato del Movimento 5 Stelle è al 7,3%.

PD ESULTA - Soddisfatto dei primi risultati il Partito Democratico: "Firenze, Modena, Lecce, Livorno, Bergamo, Pesaro, Bari: in tutte le realtà il centrosinistra è avanti, addirittura vince al primo turno o va al ballottaggio" sottolinea la vicesegretaria del Pd, Paola De Micheli. "Arrivano ottime notizie anche dalle elezioni amministrative. Il Pd c'è ed è l'alternativa alle destre nei comuni, come nel Paese, e rappresenta nuovamente una forza credibile su cui i cittadini tornano ad avere fiducia. Ora tutti in campo per aiutare i nostri candidati sindaci per i ballottaggi".

M5S - Esulta il M5S. ''In Puglia il Movimento 5 Stelle si conferma la prima forza politica - afferma il gruppo consiliare della Regione Puglia del Movimento 5 Stelle -. Nella nostra regione come in tutta la Circoscrizione Meridionale siamo cresciuti rispetto alle Europee del 2014, sia in termini di percentuali, che di valore assoluto. Ringraziamo gli elettori che ci hanno dato ancora una volta la loro fiducia, che ci spinge a lavorare sempre di più e sempre meglio per il nostro territorio''.