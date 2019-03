ROMA. «Noi non abbiamo smesso di lavorare sulla flat tax giorno e notte». A dirlo il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un tour elettorale. «Con questa manovra economica siamo già riusciti ad avvantaggiare tantissimi artigiani, partite Iva, commercianti, piccoli imprenditori, liberi professionisti, chi fattura fino a 65 o 100 mila euro: nel 2019 vogliamo entrare anche nelle case delle famiglie dei lavoratori dipendenti italiani». E il ministro dell’Interno incalza anche su un altro tema: quello dei cantieri. «Conto che anche gli amici del M5S ci diano una mano a sbloccare, a riaprire i cantieri, a mettere in sicurezza, perché così l’economia riparte sul serio. Con le imprese e gli imprenditori migliori al mondo stiamo costruendo un percorso perché l’Italia torni a essere la numero uno, non la numero 27. In ogni parte d’Italia mi chiedono di sbloccare cantieri, scavare, costruire, lavorare, collegare e quindi non è una posizione politica ma di buon senso».