Il vertice di Governo si terrà domani

ROMA. Due riunioni separate - Lega prima, M5s poi - con Giuseppe Conte. Alla vigilia della scadenza dei termini entro i quali la Commissione Ue attende una risposta ai rilievi sulla legge di Bilancio - e nella giornata in cui il presidente del Consiglio e il Sottosegretario alla Presidenza, Giancarlo Giorgetti, hanno ricevuto una delegazione degli ispettori Fmi - la riunione tecnica e allargata a entrambi i partiti e' saltata. Cosi', Conte ha incontrato prima i leghisti - il vicepremier Matteo Salvini, i sottosegretari Giancarlo Giorgetti e Armando Siri - poi, prima di partire per Palermo per dare il via alla Conferenza per la Libia e' stata la volta di Luigi Di Maio, in attesa di rivederli insieme. A questo punto,oggi al ritorno dalla Sicilia e' stato fissato. Fonti di entrambi i partiti negano che dietro alla decisione di tenere due riunioni separate vi siano liti o divergenze.