Migranti, Salvini vuole meno sbarchi. Nel Mediterraneo altre due stragi

CATANIA. Il progetto è già avviato, almeno a parole. Il neo ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dopo le pesanti parole usate contro l’immigrazione clandestina e le Organizzazioni non governative, va in Sicilia, la «nostra frontiera» per dire che mai più sarà «il campo profughi d’Europa» e che «il governo italiano dirà no alla riforma del regolamento di Dublino e a nuove politiche di asilo. Vogliono appesantire ulteriormente i Paesi del Mediterraneo come Italia, Cipro, Malta, Spagna, dandoci migliaia di migranti per dieci anni».

Intanto si continua a morire nel Mediterraneo. E si aggrava di ora in ora il bilancio dell’ultima tragedia del mare al largo delle coste tunisine: il ministero della Difesa ha fatto sapere che è salito a 35 il numero dei migranti morti, mentre un totale di 68 persone è stato salvato dopo che l’imbarcazione sulla quale si trovavano è affondata nella notte a poco meno di una decina di chilometri dalle Kerkennah Islands e ad una ventina dalle coste della città di Sfax. Nel naufragio di un’altra imbarcazione con a bordo 15 migranti, al largo della costa della provincia turca di Antalya, nove persone sono morte, fra cui sei bambini.