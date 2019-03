ROMA. Investitura ufficiale da parte dell’assemblea nazionale del Pd per Nicola Zingaretti, che riceve l’ultimo sigillo come segretario del partito. E come primo atto, sarà oggi in Basilicata per la campagna elettorale delle Regionali in programma domenica prossima: «Andrò a Potenza per combattere e vincere». Presidente è stato eletto Paolo Gentiloni. Una direzione di giovani, con 14 nomi scelti dal segretario: si tratta di Anna Pittelli, 28 anni, esperta di immigrazione e diritti in Calabria; Irene Zappalà, assessore alla cultura a Nova Milanese, 27 anni; Caterina Conti, 30 anni, ricercatrice di Trieste; Michele De Pascale, 34 anni, sindaco di Ravenna; Andrea Pacella, 32 anni, tra i leader dei giovani dem; Shady Alizadeh, 23 anni, attivista di tematiche europee, protagonista della rete Rigenerazione Italia; Maria Pia Pizzolante, 34 anni, lotta alla povertà, rete Tilt; Marco Furfaro, 36 anni. In direzione anche Carlo Calenda, promotore del manifesto “Siamo Europei”. «Si apre dunque una nuova stagione di ricchezza e pluralismo delle idee che servono all’Italia per vivere meglio, perché se vogliamo lanciare un messaggio in vista delle Europee, che va ben oltre di noi e ci proietta in una dimensione inedita, è che dobbiamo convincere gli italiani di una cosa: vogliamo e possiamo costruire un’Italia più felice di questo presente» dice il governatore del Lazio.