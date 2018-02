Rossi a Portici: centrosinistra unito dopo il voto solo se il Pd cambia

PORTICI. "Prodi auspica l'unità del centrosinistra dopo le elezioni? Se cambiano le politiche del Pd renziano tutto è possibile". Cosi il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, conversando con i cronisti a margine di una iniziativa elettore di Liberi e Uguali a Portici, in provincia di Napoli. "Noi siamo usciti dal Pd - prosegue Rossi - perché non condividevamo né l'orizzonte ideale del Pd renziano, un partito troppo spostato a destra, né le politiche realizzate. Purtroppo neanche Gentiloni ha cambiato queste politiche, ha continuato sulla stessa strada: i bonus, i voucher prima tolti e poi rimessi, la legge elettorale voluta con una fiducia del governo contraddicendosi con quanto aveva detto prima, quindi il nostro non e' un capriccio. Noi pensiamo di aver fatto la cosa giusta per i lavoratori, per i ceti popolari e anche per il Paese".