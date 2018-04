Salvini: «Se vinco le regionali, governo in 15 giorni»

Non ha dubbi Matteo Salvini, che parla in diretta Facebook dal Molise, durante il tour per la campagna elettorale

"E' chiaro che se in Molise e Friuli verrà premiata la Lega, nell'arco di 15 giorni chi deve capire capisce e il governo inizia a lavorare". E ancora: "Se il 22 si vince, il governo lo facciamo in un quarto d'ora". Non ha dubbi Matteo Salvini, che parla in diretta Facebook dal Molise, durante il tour per la campagna elettorale.

Replicando a Carlo Calenda che in un'intervista a 'Repubblica' ha lanciato la proposta di un ''governo di transizione'' appoggiato da tutte le forze politiche, il leader della Lega chiarisce: "Governo con il Pd? Mai nella vita vado a governare con il Pd". "Io - aggiunge . voglio fare l'esatto contrario di quello che hanno fatto".

E al capo politico 5 Stelle Luigi Di Maio - che aveva bollato il centrodestra unito come "un danno per il Paese" - Salvini replica chiedendo "rispetto" per il voto espresso dagli elettori il 4 marzo.

"Sento che qualcuno - continua - vorrebbe rimettere in piedi un governo alla mo' di Mario Monti... tutti dentro per tirare a campare e spennare gli italiani, per continuare a essere servi di Bruxelles e delle alleanze dei bombardatori. Noi siamo leali, fieri, coerenti, vogliamo rispettare gli impegni presi ma nel nome dell'interesse degli italiani". "Non esistono unioni, alleanze che possano prevedere il fatto che i vantaggi siano di altri e i problemi siano degli italiani. Voglio guidare un Paese che non pieghi più la testa nei confronti di nessuno", rimarca Salvini.

A replicare al numero uno del Carroccio è il segretario reggente dem, Maurizio Martina . "Trovo veramente assurda l'idea di Salvini - dice - per cui il Paese deve aspettare i suoi tornaconti elettorali. Avvisatelo - sottolinea - che il Paese ha già votato e adesso chiede risposte, non propaganda. Questo uso delle elezioni regionali di Molise e Friuli come fossero cavie da laboratorio è quanto di più irrispettoso possibile verso gli elettori di quelle regioni oltre che di tutti gli italiani".