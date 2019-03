«Stimoleremo e sosterremo le amministrazioni locali per realizzare due poli sportivi attrezzati, uno a Potenza e uno a Matera. Dare opportunità di pratica sportiva a tutti e sostenere tutte quelle associazioni ed enti sportivi che fanno tanto per i nostri giovani sarà uno degli obiettivi della mia amministrazione. Non solo: lavoreremo, sempre di concerto con l’amministrazione, per dare a Potenza e a tutti i tifosi uno stadio all’altezza della realtà calcistica della città». Lo scrive, in una nota, Vito Bardi, candidato a presidente della giunta regionale della Basilicata.