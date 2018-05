Tajani visita il Castello di Ottaviano e le basiliche paleocristiane

NAPOLI. Giornata napoletana per il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, che prima di raggiungere il capoluogo ha visitato il Castello mediceo di Ottaviano e le Basiliche paleocristiane di Cimitile. La prima tappa è stata dedicata al ristrutturato castello confiscato alla camorra e ora nella disponibilità del Comune di Ottaviano, poi il presidente del Parlamento europeo si è recato al complesso storico-archeologico delle basiliche di Cimitile. Ad accompagnarlo, il coordinatore regionale campano di Forza Italia, Domenico De Siano, il coordinatore di Forza Italia per Grande città di Napoli Paolo Russo, gli europarlamentari Fulvio Martusciello e Aldo Patriciello, il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Campania Armando Cesaro con la consigliera regionale Maria Grazia Di Scala e il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso. Il coordinamento regionale campano di Forza Italia fa sapere in una nota che "la presenza dell'onorevole Tajani al Castello mediceo di Ottaviano e alle Basiliche paleocristiane di Cimitile testimonia la grande sensibilità e la straordinaria attenzione del presidente del Parlamento europeo per i temi del riscatto sociale e culturale della Campania e del Sud. La scelta di un luogo simbolo del riscatto dall'oppressione dei clan e di un sito che conserva il primo campanile della storia della cristianità costituiscono un segnale assolutamente significativo dei valori di riferimento ai quali continuare ad ispirarsi. Di questo gliene siamo assolutamente grati", conclude la nota del coordinamento regionale campano di Forza Italia.