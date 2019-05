NAPOLI. Alle elezioni europee l'affluenza alle ore 19 a NAPOLI è stata del 29.32%. È del 9,79% il dato dell'affluenza alle urne alle ore 12. Il dato definitivo è relativo alle 883 sezioni sparse sul territorio cittadino. Affluenza in calo sia rispetto alle elezioni europee del 2013, quando alle ore 12 l'affluenza registrata fu dell'11,89%, sia rispetto alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, quando alle 12 si era recato a votare il 15,86% degli aventi diritto. Il presidente della Camera Roberto Fico è andato a votare intorno 12.20. Fico si è recato al seggio allestito all'Istituto comprensivo Della Valle, in Salita del Casale, a Napoli. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha votato a Salerno alle 12 circa. Il governatore ha raggiunto il seggio numero 24 allestito nel liceo scientifico Da Procida, nel quartiere Carmine del capoluogo di provincia campano, accompagnato dai due figli, Piero e Roberto. In serata voterà anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris-