Feste, a Salerno De Luca diserta

NAPOLI. Anche nelle altre province campane di è festeggiato l’arrivo del nuovo anno con concerti e musica fino a tarda notte.

SALERNO SULLE NOTE DELLA MANNOIA. Brindisi tradizionale a Salerno con la voce di Fiorella Mannoia. Ma senza il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che per la prima volta dopo tanti anni ha disertato l’appuntamento di piazza Amendola preferendo rilassarsi e staccare dagli impegni politico-istituzionali. La cantautrice romana, nella sua esibizione, ha riproposto grandi successi. Poi si è atteso l’arrivo del nuovo anno, con la serata condotta da Serena Autieri e lo spettacolo dei fuochi pirotecnici a mare. «Una città piena di musica, gioia luce. Uno spettacolo emozionante, un augurio formidabile per l’anno appena cominciato - ha detto il primo cittadino Vincenzo Napoli -. Salerno è viva e ospitale. Una città con tante attrazioni artistiche, culturali, enogastronomiche che costruisce ogni giorno un futuro migliore. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno contribuito al successo della serata a partire dai lavoratori e dai dirigenti del Comune di Salerno, le forze dell’ordine, la Protezione civile, il personale medico e paramedico, le società impegnate nella mobilità e nella pulizia. Ottimo anche il piano di sicurezza».

BENEVENTO, MASTELLA IN PIAZZA. Anche Benevento ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno. con migliaia di persone, in gran parte giovani, che hanno trascorso il Capodanno in piazza Castello con il concerto Arisa che ha brindato al 2018. La serata è stata animata dai dj di Radio Company Luca Bravi, JoyB, Antonio Calabrese e Italo Barbieri. Sul palco, al momento del brindisi augurale del nuovo anno, anche il sindaco Clemente Mastella insieme agli assessori Luigi Ambrosone e Oberdan Picucci.

AVELLINO E CASERTA. Festeggiamenti soltanto nella case ad Avellino, dove non sono state organizzate iniziative particolari per festeggiare il Capodanno. A Caserta, invece, discoteca a cielo aperto in Piazza Matteotti dove tanti giovani hanno ballato fino all’alba per festeggiare il nuovo anno e brindato.

LE FESTE NELLE ALTRE LOCALITà DELLA REGIONE. Feste anche in altre località della regione, con la Costiera amalfitana a farla da protagonista. A Positano la tradizionale festa di fine anno: “Na bbona fine e buon principio d’anno”, con musiche e tante squisitezze della zona nell’iniziativa organizzata del comitato festa parrocchiale. A seguire Nello Buongiorno, già nota voce solista della trasmissione televisiva Domenica In, alla Spiaggia grande con musica all’aperto e discoteca fino alle prime luci dell’alba.