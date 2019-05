NAPOLI. Una «coalizione regionale larga ma chiara, alternativa a Salvini e a De Luca». Questo il progetto sul quale lavora il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, fondatore e presidente del movimento Dema, in vista delle elezioni regionali del 2020 in Campania ma anche sul piano nazionale. De Magistris spiega che nei mesi di giugno e luglio «si apre una fase molto importante di consultazioni per capire bene le prospettive regionali e nazionali. Io sono dell'idea di mettere in campo una coalizione larga ma chiara, che sia di rottura e di affidabilità di governo, una resistenza rispetto a Salvini ma anche alternativa a De Luca. Le condizioni per dialogare sono queste». De Magistris ribadisce che la propria candidatura «è in campo» ma, sottolinea, «non sono innamorato delle poltrone, sono innamorato invece dell'idea che la Campania venga finalmente governata nello stile del laboratorio Napoli, cioè mettendo insieme le forze civiche migliori, dando potere alla gente, al mondo civico, alle associazioni, ai consiglieri e ai sindaci come sto facendo in Città metropolitana. Guardiamo con molto interesse alle discussioni che si apriranno nel Movimento 5 Stelle, nel Pd, nell'area moderata di centro ma anche di destra moderata che non si riconosce nella proposizione eversiva di Salvini».