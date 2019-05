NAPOLI. «C'è chi guarda al passato e chi va avanti, se la Lega in Campania ha preso il 20% dei voti non credo siano tutti scemi. Evidentemente in passato non ci si conosceva e la Lega Nord si occupava solo di Nord, fortunatamente da qualche tempo ho scelto che il mio movimento sia a disposizione di tutta Italia e abbiamo preso il 44% a Lampedusa». A dirlo il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervenuto questa mattina a Radio Crc, rispondendo a una domanda sulla propaganda anti meridionale che caratterizzava le manifestazioni della Lega fino a qualche anno fa. «Abbiamo preso 9 milioni di voti - ha aggiunto Salvini - tra questi anche napoletani, calabresi, che evidentemente più che fare i processi al passato guardano al presente e preparano il futuro». Poi Salvini torna anche sugli slogan lanciati in passato contro i napoletani: «C'è chi guarda al passato, e c'è chi guarda al presente e prepara il futuro. Il voto degli italiani e dei napoletani dice qualcosa. Le polemiche sugli slogan degli anni scorsi non hanno senso». A replica a Salvini è il governatore Vincenzo De Luca: «Su sanità trasporti, servizi, investimenti e lavoro sono pronto in qualsiasi momento a un confronto pubblico con Matteo Salvini. Se vuole parlare di sanità benissimo: cominciamo a dare alla Campania gli stessi fondi di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. La Campania la conosce solo sulla carta geografica. Salvini ha avuto l'intelligenza di egemonizzare il tema vero della sicurezza, che io ho affrontato 15 anni prima che Salvini arrivasse sulla scena pubblica, quindi posso discuterne senza imbarazzo».