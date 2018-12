Capodanno, la lunga notte dal Plebiscito al Lungomare

NAPOLI. A Capodanno, da Piazza del Plebiscito al Lungomare, una lunga notte di musica e divertimento, il cui programma è stato presentato questa mattina alla stampa dall’Assessore alla Cultura e al Turismo Nino Daniele.

Si parte alle 21,30 in Piazza del Plebiscito; saliranno sul palco, chiamati dai conduttori Max Giannini, Maria Silvia Malvone e Max Vitale i protagonisti di Capodanno Napoli 2019: Amii Stewart & Gerardo Di Lella Dance O’rchestra The “Dance Era". Saranno preceduti da tanti altri musicisti, dai giovani Patrik Rubino, Carlo Campanile, Federica Mendil e Giorgia Pedroni, a Ciro Limatola e The Bretella Brother, un condensato di musica in allegria ricco di sonorità coinvolgenti,capaci di portare la piazza verso i festeggiamenti della mezzanotte, fino a tre grandi artisti della musica made in Napoli, Sal Da Vinci, Franco Ricciardi e Andrea Sannino. Tutto lo show di Piazza del Plebiscito sarà trasmesso in diretta televisiva sul digitale terrestre della Campania Kiss Kiss Italia TV.

A partire dalle 22 anche il Lungomare si veste a festa in attesa del nuovo anno, con la musica, le discoteche all’aperto e con i tradizionali fuochi d’artificio dal Castel dell’Ovo, intorno all’una e mezza.

Quattro location e quattro generi musicali differenti per rinnovare l’ormai tradizionale appuntamento con la discoteca più grande d’Europa. Piazza Vittoria: Live Music; Largo Diaz / Viale Dohrn: dance floor; Via Partenope: latino – americano; Borgo Marinari (Piazzetta Marinari): Revival 70/80/90.

TRASPORTI. Per la notte di San Silvestro la Linea 1 metropolitana e le Funicolari Centrale e Chiaia restano aperte senza interruzione fino alle ore 13 del 1° gennaio 2019. Il primo giorno dell’anno, dopo un breve pausa pomeridiana, la circolazione della Linea 1 riprende con la prima corsa in partenza da Piscinola alle ore 16.51 e da Garibaldi alle 17.31 per terminare con l'ultima corsa da Piscinola alle ore 22.30 e da Garibaldi alle 23.02.