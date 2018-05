Sant'Anastasia, cresce l'attesa per Gigi D'Alessio

SANT'ANASTASIA. Si annuncia il tutto esaurito sabato 19 maggio allo stadio comunale di Sant’Anastasia per l’unica tappa in Campania finora programmata del tour di Gigi D’Alessio. Restano infatti ancora pochi posti disponibili per il concerto (prezzo unico 10 euro più diritti di prevendita) che è senz’altro l’appuntamento clou della seconda edizione di Spiritual Theatre, la rassegna indetta dal Comune di Sant’Anastasia con i Comuni di Massa di Somma e Castello di Cisterna e con l’Assessorato allo Sviluppo e Promozione Turistica della Regione Campania.

Dopo quelli di Federico Salvatore e Simone Schettino, è un’altra grande firma impreziosisce la rassegna che punta in particolare alla valorizzazione dei luoghi d’arte e di culto religioso per promuovere le città poste all’ombra del Vesuvio: «Sant’Anastasia – dice con orgoglio il sindaco Lello Abete – è un paese tutto da scoprire e da vivere. Storia, cultura, arte: un insieme di colori, profumi e sapori che fanno della nostra terra una ricchezza unica. Sotto l’arco protettivo della Madonna del centenario Santuario, stiamo ospitando eventi e spettacoli che faranno da cornice ed esalteranno lo splendore dei nostri luoghi e la genuinità della nostra gente».

Dopo il concerto di Gigi D’Alessio (il cui inizio è fissato perle ore 22), la rassegna proporrà altri due appuntamenti da non perdere: domenica 20 maggio sarà la volta dell’associazione The Guitar school, che si esibirà nella suggestiva cornice dell’abbazia di Castello di Cisterna uno spettacolo di musica, danza e recitazione. Gran finale il 25 maggio al Santuario della Madonna dell’Arco di Sant’Anastasia con lo spettacolo musicale a cura del direttore Davide Troia “Coro della pietà de’ Turchini”.