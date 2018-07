Casoria, firma il centrocampista Di Fusco

Dopo la difesa e l'attacco, il Casoria pensa alla mediana: Domenico Di Fusco è il nuovo centrocampista per mister La Manna. Giovanili tra il Napoli e il Padova, con la compagine veneta esordio in serie C a 16 anni. Due anni di D tra Belluno ed Este, la C a Matera e poi ancora Este in D. Un anno in Campania a Quarto (Eccellenza), poi un infortunio alla caviglia a Mestre, e il passaggio alla Luparense (D). L'ultima stagione a Trento, con campionato e coppa di Eccellenza vinti. «Ringrazio la società che ha creduto in me, tornare a casa, a Napoli, in una piazza ambiziosa come Casoria, mi dà entusiasmo e voglia di cominciare. Conosco già diversi elementi presenti in rosa, credo potremo raggiungere gli obiettivi societari e dare soddisfazioni ai nostri tifosi», questa la prima dichiarazione viola di Domenico Di Fusco.