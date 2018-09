Derby alla Roma, Lazio battuta 3-1

ROMA. La Roma vince il derby e scaccia la crisi. La squadra di Eusebio Di Francesco batte 3-1 con merito la Lazio in una partita ben giocata dopo venti minuti di sofferenza. Il grande protagonista del pomeriggio giallorosso e' Lorenzo Pellegrini, inizialmente in panchina: il giovane centrocampista della nazionale italiana entra al 35' per sostituire l'infortunato Javier Pastore e spacca la gara con un gol, un assist per il gol del 3-1 di Fazio e la punizione procurata dalla quale nasce il 2-1 firmato Kolarov.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 21, Napoli 15, Sassuolo 13, Lazio 12, Roma 11, Fiorentina 10, Inter 10, Genoa 9, Spal 9, Sampdoria 8, Udinese 8, Parma 7, Atalanta 6, Milan 6, Torino 6, Cagliari 6, Empoli 5, Bologna 4, Frosinone 1, Chievo -1.