Eccellenza, Casoria: firmano De Sapio e Orvetto

Altri due under alla corte di mister La Manna

Dopo gli arrivi di Tinto, Siciliano e Piccirillo, il Casoria annuncia due nuovi innesti, entrambi classe 2000, che vanno a rinfoltire il pacchetto 'Under' a disposizione di mister La Manna. Gaetano De Sapio, esterno d'attacco di piede destro, dotato di ottima tecnica e buona capacità realizzativa. Giovanili tra Latina e Nola, prima di giocare, sotto-eta', in Eccellenza a Marigliano, portando a casa 10 presenze. L'anno scorso metà stagione a Marigliano, e metà a Cimitile in Promozione, con un totale di 15 presenze e 5 reti messe a segno. «Mi hanno parlato benissimo di piazza e società. Spero di fare bene e contribuire al raggiungimento dell'obiettivo stagionale». Gennaro Orvetto, portiere reattivo, bravo con i piedi e con i fondamentali. Giovanili a difendere i pali di Sporting Caivano, Cardito, Maceratese (Marche), e dell'Avellino Primavera nell'ultima annata. «Sono stato a vedere qualche match al San Mauro, è un'emozione unica poter indossare questa maglia».