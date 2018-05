Effetto Ancelotti: anche Xabi Alonso tifa per il Napoli

Il saluto del nuovo tecnico del club partenopeo e la risposta dell'asso ex Real Madrid e Bayern Monaco: "Suerte Mister. Forza Napoli!!!"

NAPOLI. Si fa già sentire "l'effetto Ancelotti" sul Napoli: con un messaggio su Instagram il nuovo allenatore degli azzurri ha voluto ufficializzare la sua nuova avventura sulla panchina del club partenopeo e sono stati tanti i messaggi di risposta arrivati. Su tutti quelli di ex suoi calciatori, come Xabi Alonso, campione d'Europa e del Mondo con la Spagna ed ex Real Madrid e Bayern Monaco. Xabi Alonso rispondendo ad Ancelotti gli ha augurato buona fortuna rivelandosi un nuovo tifoso degli azzurri: "Suerte Mister. Forza Napoli!!!"