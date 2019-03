Ci sono anche Napoli e la Campania agli Europei Under 22 di boxe che si stanno svolgendo a Vladikavkaz, in Russia. Infatti nuna delle due rappresentanti della città partenopea sarà Irma Testa (nella foto a destra), qualificatasi alla semifinale, dove affronterà la svedeze Thour. Una bella soddisfazione per la boxer nativa di Torre Annunziata, pronta ad arrivare fino in fondo. La sua collega Angela Carini (anch’ella napoletana) invece sarà impegnata nel penultimo atto dell’Europeo oggi contro la biellorussa Asmalouskaya alle ore 14,45, dopo aver superato la norvegese Angelsen in scioltezza (5-0). Oltre a loro c’è anche la marcianisana Giovanna Marchese, anch’ella qualificata per le semifinala: nella sua avventura continentale ha superato l’irlandese Eariley per 4-1, mentre domani alle 13,15 se la vedrà con l’armena Grygorina.