Figc Campania, inizia la reggenza di Barbiero: «Felice dell'inaugurazione del centro federale»

Oggi c’è stata l’inaugurazione del centro federale territoriale di Casola di Napoli, vicino Gragnano. Presente alla conferenza stampa il nuovo reggente del Comitato Regionale Campania, Luigi Barbiero, insieme al presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, Raffaele Di Fusco (coordinatore regionale del settore giovanile), Vito di Gioia (Segretario Nazionale Figc Sgs), Maurizio Marchesini (Responsabile Tecnico Nazionale) e Domenico Peccerillo, sindaco di Casola. Barbiero, al suo primo atto ufficiale in Campania, ha dichiarato: «Mi sono insediato come reggente del Comitato Regionale Campania e sono felice di cominciare con l’inaugurazione di un centro federale. È un momento di grande gioia per il territorio. Quest’iniziativa rappresenta una scommessa per la federazione, che il comune di Casola ha già vinto. Saremo sempre a disposizione sperando che possano sorgere anche altri centri in Campania, in modo da permettere a tutti i ragazzi una crescita sul versante tecnico».