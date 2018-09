Ge. Vi. Napoli Basket ospite di De Luca: "Ci aspettiamo grandi cose"

Giornata intensa e ricca di appuntamenti, dentro e fuori il parquet, per la Ge.Vi. Napoli Basket. In tarda mattinata in Regione Campania e a Palazzo Santa Lucia, c'è stato l’incontro tra il club partenopeo al gran completo e il governatore, Vincenzo De Luca. Squadra, staff tecnico e dirigenti, sono stati ricevuti nella Sala De Santis, ed hanno ricevuto il saluto di De Luca alla presenza del consigliere Vincenza Amato, del presidente Federico Grassi, del Dott. Francesco Tavassi e del Dott. Andrea Amoroso in rappresentanza del title sponsor Generazione Vincente. "In bocca al lupo agli atleti: stringete i denti e cercate di darci tutte le soddisfazioni che voi stessi meritate, che il club merita e che Napoli si aspetta", ha detto il governatore De Luca. Il presidente Federico Grassi e Francesco Tavassi hanno ringraziato tutti per l’ospitalità, De Luca in primis, a nome del Napoli Basket e consegnandoli una canotta simbolo del club, hanno ribadito la soddisfazione per questo importante appuntamento. In serata, poi e sul parquet del Palasport di Casalnuovo, la squadra partenopea, guidata da coach Lulli, ha sostenuto e vinto per, 70-66 (Dincic 13 punti, Malagoli, Malfatti e Milani 11), uno "scrimmage" di 4 tempi con il Basket Scauri, formazione laziale di serie B, inserita con i partenopei nel gruppo D, del campionato cadetto.