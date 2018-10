Il Poggiomarino ne fa cinque e passa il turno

In luce Crisantemo che con la sua doppietta spegne la Puteolana

Il Real Poggiomarino schianta la Puteolana per 5-1 nella sfida di ritorno valida per il secondo turno della Coppa Campania Promozione e vola al turno successivo.

La squadra di Teta (nella foto) è riuscita a ribaltare lo svantaggio subito, nel match di andata, in casa ad opera dei flegrei.

POGGIOMARINO: Prete 6, De Rosa 6, Lepre 6, Aufiero 6, Parlato 6, Amita 6, Ferrara 6.5, Perone 6.5, Crisantemo 7, Pallonetto 6.5, Auricchio 6.5 (40’ st Nunziata 6.5). All. Teta 7.

PUTEOLANA: Auriemma 5.5, Granata 5.5, Bavarella 5.5, Antignano 5.5, Cimmino 5.5, Sabatino 5.5, Luongo 5.5, Capasso 5.5, Amato 5.5, Pariota 6, Giannini 5.5. All. Di Mauro 5.5.

ARBITRO: Mascolo di Castellamare di Stabia 6.

RETI: 1’pt Pariota, 45’pt rig. Crisantemo, 5’st Ferrara, 17’st Amita, 33’st rig. Crisantemo, 47’st Nunziata.

NOTE: Ammoniti Auricchio, Parlato.