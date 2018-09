Il Sassuolo piega la Spal

Il Sassuolo continua a volare e, grazie alla vittoria per 2-0 in casa della Spal, conquista il terzo posto solitario in Serie A con 13 punti e il miglior attacco del campionato con 13 centri, meglio della Juventus. La squadra emiliana si impone allo stadio Mazza di Ferrara grazie alla rete di Adjapong al 14' della ripresa e al raddoppio di Matri, entrato dalla panchina all'87' e in gol dopo tre minuti.

La classifica

Juventus 18, Napoli 15, Sassuolo 13, Lazio 12, Fiorentina 10, Inter 10, Spal 9, Genoa 9, Sampdoria 8, Roma 8, Udinese 8, Parma 7, Atalanta 6, Torino 6, Cagliari 6, Milan 5, Empoli 4, Bologna 4, Frosinone 1, Chievo -1

Chievo penalizzato di 3 punti

Milan e Genoa con una partita in meno

I risultati

Inter - Fiorentina 2-1 (ieri), Udinese - Lazio 1-2, Atalanta - Torino 0-0, Cagliari - Sampdoria 0-0, Genoa - Chievo 2-0, Juventus - Bologna 2-0, Napoli - Parma 3-0, Roma - Frosinone 4-0, Spal - Sassuolo 0-2, Empoli - Milan ore 21