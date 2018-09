Il Tar respinge i ricorsi sul format della Serie B

Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato dalla Pro Vercelli sulla questione del format della Serie B. La società piemontese aveva chiesto l'annullamento della decisione presa lo scorso 11 settembre dal Collegio di Garanzia dello Sport, che rimandava la discussione sul blocco dei ripescaggi in Serie B al Tribunale federale nazionale della Figc. La sezione prima ter del Tar ha respinto tale richiesta sulla base del vincolo della c.d. "pregiudiziale sportiva" (art. 3, comma 1 del decreto legge n. 220 del 2003), che prevede l'esaurimento di tutti i gradi della giustizia sportiva prima del ricorso alla giustizia statale, «un successivo livello giustiziale»: il collegio, presieduto da Germana Panzironi e composto dai consiglieri Daniele Dongiovanni e Francesca Petrucciani, ha sottolineato che "le questioni sottese al giudizio in esame hanno ancora un rilievo interno alla giustizia sportiva" non risultando appunto «allo stato esauriti i gradi della giustizia sportiva». Il ricorso contro il format della Serie B a 19 squadre non sara' dunque discusso nuovamente dal Collegio di Garanzia, ma davanti al TFN, primo grado della giustizia calcistica: l'udienza si terrà domani alle ore 14.