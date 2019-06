In attesa di novità sul fronte Clemenza, il primo innesto gialloblù in attacco potrebbe essere considerato quell’“Hulk” chiamato a prendersi la Juve Stabia dopo una prima esperienza tutt’altro che entusiasmante sotto il profilo individuale. Opportunità che Torromino potrebbe guadagnarsi tra i cadetti potendo disputare agli ordini di mister Fabio Caserta la preparazione estiva. Non è tuttavia certa la conferma dell’esterno dato che in caso di un ritorno di Elia la concorrenza sulle fasce andrebbe ad intensificarsi dato che, oltre a Melara e Canotto, le vespe potrebbero a breve annoverare anche Tounkara, attaccante della Lazio impiegabile all’evenienza anche da esterno. Il tutto, chiaramente, senza considerare le insistenti voci che portano a Clemenza e soprattutto a Gaetano, giovani che costringerebbero Polito a tagliare alcuni degli eroi della promozione. A proposito di esterni bassi, Polito avrebbe chiesto al Sassuolo il prestito di Tripaldelli, nazionale Under 20 reduce da una discreta esperienza al Crotone che andrebbe a rafforzare quella fascia sinistra di difesa ad oggi priva di un padrone alla luce del recupero graduale di Allievi che dovrebbe rientrare a settembre e della pista Germoni ancora in standby.