La Dike Basket a caccia di conferme sul campo di Empoli

Archiviata la vittoria contro San Martino di Lupari, la Saces Mapei Sorbino è in partenza per Empoli dove domani alle ore 18 farà visita all’Use Basket Rosa. Coach Nino Molino non vuole cali di concentrazione e presenta così la trasferta: «L'esordio vittorioso contro San Martino di Lupari ha prima di tutto evidenziato che dobbiamo ancora migliorare per integrare le nostre tre straniere e Gonzalez che sono arrivate nel gruppo da poco tempo, ma ci ha anche segnalato la capacità di una squadra che sa ribaltare una partita difficile con una gestione oculata nel finale. Sappiamo che il prossimo avversario Empoli, ci affronterà con grande entusiasmo nelle loro atlete e nella loro tifoseria. Troviamo una squadra che ha cambiato poco, e che ha aggiunto straniere di qualità e atleticità come Huland e Mathias: in più nella gara dell’opening day ha mostrato un gruppo di italiane che si ritrova a memoria con dei meccanismi già rodati. Dal canto nostro, andiamo a giocarci la gara in Toscana con l’obiettivo principale di dare continuità al nostro percorso di crescita, evitare quelle pause che sia in precampionato che nell’esordio a volte ci sono costate dei break, e di oliare quei meccanismi soprattutto difensivi che non sempre hanno funzionato contro San Martino di Lupari. Sappiamo che tutte le partite sono difficili soprattutto ad inizio stagione, ma vogliamo allungare la nostra striscia vincente».