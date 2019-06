La Napoliboxe torna a proporre il pugilato nelle piazze. Come ogni anno, con la stagione estiva, la società di vico Sottomonte ai Ventaglieri esce dalla palestra per avvicinare lo sport alla gente con l’organizzazione di eventi in strada. Il primo appuntamento del 2019 sarà venerdì 21 giugno, alle ore 21, a piazzetta Rosario di Palazzo, nel cuore dei Quartieri Spagnoli. L’occasione è data dalla seconda edizione del Memorial Salvatore Preziosi, compianto pugile che era nato in quei vicoli.

Grazie al supporto di Massimo Nota, ex pugile della nazionale italiana e titolare della Tabacchi Preziosi, che affianca per l’occasione gli sponsor della Napoliboxe, lo studio dentistico Vittozzi e lo studio fisioterapico Delos, saliranno sul ring otto pugili allenati dal maestro Lino Silvestri, che sfideranno atleti provenienti da Campania e Puglia. Gli incontri saranno i seguenti (il primo atleta è della Napoliboxe): Baiano-Villani (91kg Elite II serie), Cavallo-Romano (50kg Schoolboy), Forte-Coppola (60kg junior), Dilengite-Passaro (64kg Elite II serie), Ottati-Crescenzo (57kg junior), Benaicha-Longobardo (54kg junior), Terlizzi-Longobardo (81kg youth), Treglia-Zinfolino (75kg Elite I serie). Al vincitore di ogni incontro sarà donata una maglia del marchio “Quartieri Spagnoli”, tra gli ospiti è prevista la presenza del campione dell’Unione Europea dei pesi leggeri professionisti Gianluca Ceglia.