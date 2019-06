PISA. Gigi Simoni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cisanello di Pisa. Il 'tecnico gentiluomo', 80 anni compiuti il 22 gennaio scorso, ha accusato un malore nella sua abitazione di San Piero a Grado (Pisa) ed è stato immediatamente trasferito in ospedale in condizioni molto critiche. Da calciatore, Simoni ha vinto una coppa Italia con il Napoli nella stagione 1961-62. Poi ha allenato anche la squadra azzurra nella stagione 1996/97 nella quale venne esonerato dopo aver eliminato l'Inter nella semifinale di coppa Italia: gli azzurri avrebbero poi perso la finale con il Vicenza. Il suo maggior successo è stata la coppa Uefa vinta nel 1998 alla guida dell'Inter nella finale di Parigi contro la Lazio. È stato il primo ad allenare il brasiliano Ronaldo in Italia. Nel 2003 ritorna al Napoli in sostituzione dell'esonerato Andrea Agostinelli. Con i partenopei in campionato arriva al tredicesimo posto con 36 punti ottenendo la salvezza, poi revocata per il fallimento della società con conseguente retrocessione in Serie C1.