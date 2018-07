Napoli, calendario da brividi: si parte con Lazio e Milan

Incroci pericolosi tra il campionato e la Champions League. In attesa di conoscere le avversarie del Napoli ai gironi, si conoscono già le date delle partite della massima competizione europea. Ebbene, incrociandole con quelle del sorteggio dei calendari della serie A, ne viene fuori una combinazione assai dura. La prima giornata di Champions capiterà tra le sfide con Fiorentina e Torino, la seconda subito dopo la Juve, la terza prima di quella con la Roma. Poi, per fortuna, per le gare di ritorno del girone, il calendario sarà un po’ più semplice in campionato.

Prima di Champions: 18-19 settembre, tra la quarta (Napoli-Fiorentina) e la quinta giornata (Torino-Napoli)

Seconda di Champions: 2-3 ottobre, tra la settima (Juventus-Napoli) e l’ottava (Napoli-Sassuolo)

Terza di Champions: 23-24 ottobre, tra la nona (Udinese-Napoli) e la decima (Napoli-Roma)

Quarta di Champions: 6-7 novembre tra l’undicesima (Napoli-Empoli) e la dodicesima (Genoa-Napoli)

Quinta di Champions: 27-28 novembre tra la tredicesima (Napoli-Chievo) e la quattordicesima (Atalanta-Napoli)

Sesta di Champions: 11-12 dicembre tra la quindicesima (Napoli-Frosinone e la sedicesima (Cagliari-Napoli)