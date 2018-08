Oggi i De Laurentiis presentano il nuovo Bari

Ieri il raduno con alcuni giovani del Napoli pronti per il prestito

Napoli-Bari, un asse che pare destinato ad essere sempre vivo, vista la presidenza congiunta in Puglia e Campania di De Laurentiis. Tra i calciatori del nuovo Bari targato De Laurentiis, che si è radunato ieri al Mancini Park Hotel di Roma, anche alcuni giovanissimi del vivaio del Napoli. Alle dipendenze di mister Cornacchini gli ex azzurrini, al Bari solo in prestito, faranno esperienza nel campionato di D. Fra gli altri figurano D’Ignazio, Mezzoni e Felice Gaetano.

L’appuntamento è per le 16.30 allo stadio san Nicola di Bari per conferenza stampa di Aurelio e Luigi De Laurentiis che presenteranno la squadra che parteciperà – salvo improbabili ripescaggi dell’ultimo minuto – al campionato di Serie D. Dopo lunghe ricerche, è stato scelto l’allenatore: Giovanni Cornacchini.

Il nuovo direttore generale sarà Matteo Scala, il ds Giuseppe Pompilio. “Insieme a loro, a completare momentaneamente lo staff (la situazione per ovvi motivi è ancora “ work in progress”), pure il fisioterapista Gianluca Cosentino, il team manager Giovanni Picaro e i due magazzinieri Pasquale Lorusso e Vito Bux. Nessuna indiscrezione circa il nuovo logo, ma lo sponsor tecnico è Kappa (come il Napoli) e le maglie d’allenamento sono di colore rosso.