Portici, colpo in entrata: firma Felleca

Nuovo colpo di mercato per il Portici. Il club biancazzurro ha chiuso per Francesco Felleca, esterno offensivo classe 1998 proveniente dal Rende, in seguito ad un esperienza di rilievo al Catania sempre in terza serie. In Campania ha militato in compagni come Aversa Normanna e Cavese». Intanto in città sale l’adrenalina in vista della presentazione ufficiale della squadra. L’appuntamento è fissato per venerdì 27 luglio, ore 20.30, presso il Lido Arturo (Portici).